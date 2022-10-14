Генерал Милли предложил создать комплексную систему ПВО для защиты Украины

В Пентагоне думают о поставках комплексов Украине.

Американский генерал Марк Милли предложил коллегам по военным ведомствам специальной комиссии создать комплексную системы противовоздушной и противоракетной для защиты Украины и интегрировать ее. Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках пресс-конференции, выступая после заседания в Брюсселе.По словам специалиста, такая поддержка Запада будет помогать властям контролировать приоритетные цели, которые нуждаются в защите больше всего.

Что Украина просит и что, по нашему мнению, может быть предоставлено — это интегрированная система ПВО/ПРО. Она не контролирует все воздушное пространство над Украиной, однако предназначена для обороны приоритетных целей, которые Украине необходимо защитить. Марк Милли, генерал США

На текущий момент руководство США еще размышляет о том, какой дальности — малой, средней или большой – передать противовоздушные средства ПВО и ПРО на Украину. Однако американским военным понятно, что комбинация всех этих комплексов позволит закрыть воздушное пространство Украины для пролета над территорией российских беспилотников и других аппаратов.

В США оценили общий объем военной помощи Киеву с момента начала СВО в $16,8 млрд.

Фото и видео: YouTube / CBS News