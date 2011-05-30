В США оценили общий объем военной помощи Киеву с момента начала СВО в $16,8 млрд

В Пентагоне оценили ракетные обстрелы РФ по украинской инфраструктуре.

В американском оборонном ведомстве оценили общий объем военной помощи Киеву с момента начала специальной военной помощи в $16,8 миллиардов долларов. Соответствующее заявление в ходе заседания контактной группы по поддержке Украины сделал глава Пентагона Ллойд Остин. Он прокомментировал последние ракетные удары России по инфраструктуре киевского режима, заметив, что это еще больше укрепило стремление Запада и дальше оказывать помощь Украине.

Я рад сообщить, что под руководством Байдена объем помощи Украине в сфере безопасности со стороны США <...> к настоящему моменту достиг $16,8 млрд, и я очень благодарен нашим партнерам, которые продолжают предоставлять свои собственные. Ллойд Остин, глава Пентагона

Эксперт добавил, что контактная группа едина в "полной решимости" усиливать украинские оборонные возможности, а также помогать Киеву в его срочных потребностях, а также в долгосрочной перспективе.

Пентагон намекнул, что Запад не может быстро передать Киеву средства ПВО.

Фото и видео: YouTube / Defense Now