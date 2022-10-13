Пентагон намекнул, что Запад не может быстро передать Киеву средства ПВО

У Ллойда Остина пресса спросила о том, с чем связано затягивание поставок "воздушной защиты" Украине.

Пентагон намекнул, что Запад не может быстро передать Киеву средства противовоздушной обороны из-за отсутствия таких запасов. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами сделал глава американского военного ведомства Ллойд Остин. Чиновник ответил на вопрос одного из СМИ о том, кроется ли причина в затягивании поставок данного вида вооружения украинской стороне в недостатки политической воли.

Конечно, это не вопрос отсутствия воли. Ллойд Остин, глава Пентагона

Ранее неназванный высокопоставленный дипломат объявил телеканалу о том, нехватка систем ПВО является ключевым фактором, ограничивающим способность международных союзников Украины реагировать на потребности киевского режима.

Пентагон: Запад добивается от ВПК наращивания вооружений для передачи Украине.

Фото и видео: YouTube / CBS News