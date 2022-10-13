Пентагон намекнул, что Запад не может быстро передать Киеву средства ПВО

Пентагон намекнул, что Запад не может быстро передать Киеву средства противовоздушной обороны из-за отсутствия таких запасов. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами сделал глава американского военного ведомства Ллойд Остин. Чиновник ответил на вопрос одного из СМИ о том, кроется ли причина в затягивании поставок данного вида вооружения украинской стороне в недостатки политической воли.
Конечно, это не вопрос отсутствия воли.
Ллойд Остин, глава Пентагона
Ранее неназванный высокопоставленный дипломат объявил телеканалу о том, нехватка систем ПВО является ключевым фактором, ограничивающим способность международных союзников Украины реагировать на потребности киевского режима.
Пентагон: Запад добивается от ВПК наращивания вооружений для передачи Украине.
Фото и видео: YouTube / CBS News
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