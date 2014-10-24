Генерал Картер: отношения России и Запада испытывают напряженность

Daily Express опубликовала позицию начальника штабов по обороне Лондона в отношении миграционного кризиса у Минска и Варшавы.

Британский генерал Ник Картер заявил, что отношения России и Запада испытывают небывалую напряженность. Таким мнением специалист поделился с журналистами местного издания Daily Express. Начальник штаба обороны Лондона пояснил, что фиксируется ситуация, которую он считает более тяжелой, чем во времена холодной войны.

Мы живем в более конкурентном мире, чем были даже десять или 15 лет назад. И я думаю, что характер конкуренции между государствами и великими державами ведет к усилению напряженности. Ник Картер, британский военнослужащий

Эксперт призвал не ориентироваться на воинственных характер отдельных политиков. По версии Картера, их позиция поставила страны в такое положение, при котором любая эскалация станет ошибкой в мировом масштабе. Сейчас поводом для беспокойства Запада является миграционный кризис, происходящий на государственной границе между Белоруссией и Польшей. Картер при этом считает, что в первую очередь баланс сил нарушается Европой и США.

Начальник Генштаба Британии заявил, что инцидент с эсминцем мог создать риск эскалации.

Фото: Pixabay.com