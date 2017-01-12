Начальник Генштаба Британии заявил, что инцидент с эсминцем мог создать риск эскалации

Ник Картер оценил опасность инцидента с Defender, произошедшего в акватории Черного моря.

Начальник Генерального штаба Британии заявил, что инцидент с эсминцем мог создать риск эскалации. Такое заявление Николас Картер сделал в интервью местным журналистам из издания The Daily Telegraph. При этом риск в данном случае специалист считает неуместным.

То, что заставляет меня бодрствовать по ночам, - это просчет, который является результатом неуместной эскалации. То, что мы увидели в Черном море в среду, - это ситуация, которая может породить его. Николас Картер, британский генерал

Военнослужащий заметил, что у руководства флота есть то, над чем подумать после произошедшего с кораблем Defender. Картер заметил, что руководство будет стараться не допускать подобного впредь. Представитель ВМС страны полагает, что игра в"кошки-мышки" с Россией в результате может привести государства к полномасштабному военному конфликту.

Посольство РФ назвало голословными заявления Пентагона по инциденту с британским эсминцем.

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