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Посольство РФ назвало голословными заявления Пентагона по инциденту с британским эсминцем
Сегодня, 10:02
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Посольство РФ назвало голословными заявления Пентагона по инциденту с британским эсминцем

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Дипломаты оставили ссылку на ролик, опубликованный ФСБ РФ.

Российское посольство назвало голословными заявления Пентагона по инциденту с британским эсминцем. Ранее глава пресс-службы американского военного ведомства Джон Кирби сообщил пулу журналистов о том, что получил информацию о произошедшем из Лондона. Британские коллеги рассказали ему, что сведения о предупредительных выстрелах по кораблю Defender в Черном море являются дезинформацией.

Картина произошедшего размещена ФСБ России в открытом доступе.

пост посольства РФ в Twitter

Сотрудники дипломатической миссии подчеркнули, что отрицание очевидного факта со стороны Вашингтона говорит о том, что Пентагон предпочитает находиться в иллюзиях относительно реальной обстановки дел в черноморском регионе, Крыму и вокруг него.

ФСБ опубликовала видео с британским эсминцем в Черном море.

Фото: ФСБ России

Теги: hms defender, великобритания, вмс британии, петнагон, посольство, эсминец
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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