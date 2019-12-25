Посольство РФ назвало голословными заявления Пентагона по инциденту с британским эсминцем

Дипломаты оставили ссылку на ролик, опубликованный ФСБ РФ.

Российское посольство назвало голословными заявления Пентагона по инциденту с британским эсминцем. Ранее глава пресс-службы американского военного ведомства Джон Кирби сообщил пулу журналистов о том, что получил информацию о произошедшем из Лондона. Британские коллеги рассказали ему, что сведения о предупредительных выстрелах по кораблю Defender в Черном море являются дезинформацией.

Картина произошедшего размещена ФСБ России в открытом доступе. пост посольства РФ в Twitter

Сотрудники дипломатической миссии подчеркнули, что отрицание очевидного факта со стороны Вашингтона говорит о том, что Пентагон предпочитает находиться в иллюзиях относительно реальной обстановки дел в черноморском регионе, Крыму и вокруг него.

ФСБ опубликовала видео с британским эсминцем в Черном море.

Фото: ФСБ России