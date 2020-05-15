Гендиректор "Зенита" поделился мнением о решении возобновить сезон РПЛ

Чемпионат России продолжится 21 июня.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в интервью изданию "Спорт-Экспресс" прокомментировал решение возобновить сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).

Мы очень рады такому решению. Оно не только позитивно само по себе, но и очень важно в социальном плане. Все требования по соблюдению протоколов безопасности сформулированы и еще будут уточняться. Сейчас очень важно, чтобы наше телевидение подробно освещало матчи РПЛ. Александр Медведев, гендиректор "Зенита"

Также Медведев отметил, что у него не было мыслей о досрочном чемпионстве "Зенита". По его словам, "клубу не нужны такие подарки".

Напомним, 15 мая по итогам заседания исполкома РФС было принято решение возобновить чемпионат России по футболу, прерванный из-за эпидемии коронавируса. На момент паузы в турнирной таблице лидирует "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Первые игры пройдут 21 июня.

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин выступил с завялением о возобновлении сезона.

Видео: YouTube / Diplomatrutube, Zenit Football Club