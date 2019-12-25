Президент РПЛ выступил с заявлением о возобновлении сезона

Он обещает сделать все необходимое для проведения оставшихся матчей турнира.

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин на официальном сайте турнира прокомментировал решение возобновить чемпионат с 21 июня.

"Я рад, что мы возобновляем сезон в оптимальные для сложившейся ситуации даты. Это позволит всем футболистам подготовиться к возвращению на поле и доиграть сезон в сжатые, но разумные сроки. Нам всем предстоит большая работа: возвращение игроков и тренеров из-за границы, подготовка к проведению матчей в непростых условиях. Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность всех участников соревнований. Сергей Прядкин, президент РПЛ

Также Прядкин отметил, что из-за ограничений на проведение массовых мероприятий все оставшиеся матчи РПЛ пройдут без зрителей.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров.

Ранее мы писали, что РФС объявил о продолжении сезона РПЛ с 21 июня.

Фото: premierliga.ru