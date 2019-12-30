Глава "Зенита" объяснил отказ клуба в поддержке расширения РПЛ

Александр Медведев считает, что формат РПЛ снизит доходы.

Гендиректор "Зенита" Александр Медведев рассказал, почему клуб не поддержал формат расширения Российской Премьер-Лиги с 16 клубов до 18. Об этом рассказал ресурс "Чемпионат".

По мнению Медведева, новая схема может сократить доходы и поднять расходы. Кроме того, обновление хотят ввести уже со следующего сезона, но шесть необходимых команд из футбольной национальной лиги к сбору набрать не успеют. Также есть риск, что из-за отказа от стыковых матчей и вводу прямого "вылета" нарушится интегральный принцип спортивности.

С другой стороны, признается глава "Зенита", инфраструктура для новых условий в стране хорошая, но команд в РПЛ для стадионов нет. Медведев отмечает, что идея играть больше матчей – правильная, но сам проект в целом еще сыроват и страдает недостатками.

Стало известно расписание товарищеских матчей "Зенита" на зимних сборах.

Фото: Piter.TV