Российскую Премьер-Лигу ждет расширение до 18 команд

При этом сроки старта реформы пока не определены.

В российском футболе грядут изменения. По результатам общего собрания клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ), которое состоялось 16 января, количество команд в чемпионате вырастет до 18. При этом в первенстве не будет матчей плей-офф.

Сроки проведения реформы пока не называются, представителей лиги ждут консультации с Российским футбольным союзом.

Кроме того, на собрании клубов была выбрана кандидатура нового президента лиги. Им снова стал Сергей Прядкин, который возглавлял РПЛ ранее и теперь продлил свои полномочия еще на пять лет.

Ранее мы сообщали о том, что стало известно расписание товарищеских матчей "Зенита" на зимних сборах.

Видео: Сборная России по футболу / YouTube