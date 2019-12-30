Российскую Премьер-Лигу ждет расширение до 18 команд

В российском футболе грядут изменения. По результатам общего собрания клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ), которое состоялось 16 января, количество команд в чемпионате вырастет до 18. При этом в первенстве не будет матчей плей-офф.
Сроки проведения реформы пока не называются, представителей лиги ждут консультации с Российским футбольным союзом.
Кроме того, на собрании клубов была выбрана кандидатура нового президента лиги. Им снова стал Сергей Прядкин, который возглавлял РПЛ ранее и теперь продлил свои полномочия еще на пять лет.
Ранее мы сообщали о том, что стало известно расписание товарищеских матчей "Зенита" на зимних сборах.
Видео: Сборная России по футболу / YouTube
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