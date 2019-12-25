Гендиректор "Зенита" Александр Медведев выступил с официальным заявлением о трансферных слухах

По его словам, в ближайшее время клуб не собирается продавать или покупать игроков.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев на официальном сайте клуба прокомментировал последние трансферные слухи, о которых писали в СМИ.

Чтобы прекратить беспочвенные слухи и сплетни, хотел бы сделать два коротких заявления. Во-первых, до завершения сезона 2019/20 "Зенит" никаких трансферов не рассматривает и рассматривать не будет. И на вход, и на выход. Во вторых, в текущей ситуации клуб никаких переговоров ни с кем не ведет и вести не будет. Александр Медведев, гендиректор "Зенита"

Ранее в СМИ появилась информация об интересе "Наполи" к Сердару Азмуну и "Лацио" к Артему Дзюбе. Также появилась информация о возможном переходе полузащитника "Крыльев Советов" Антона Зиньковского в стан сине-бело-голубых.

Фото: fc-zenit.ru