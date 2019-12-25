Гендиректор "Аэрофлота" попросил Путина ослабить карантин в регионах

Он считает, что если снять режим самоизоляции, то граждане начнут летать активнее и спрос восстановится.

Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев попросил Владимира Путина ослабить карантин в регионах. Об этом пишут "Ведомости". С просьбой к президенту Савельев обратился на совещании в Кремле, посвящённом авиаотрасли.

Три источника издания подтвердили, что гендиректор "Аэрофлота" попросил Владимира Путина оценить актуальность введённых в регионах ограничительных мер и начать прорабатывать этапы их отмены. По словам Савельева, из-за ограничений перелёты из Москвы по России практически остановлены. Он считает, что если снять режим самоизоляции, то граждане начнут летать активнее и спрос восстановится.

Ранее СМИ писали, что перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты.