Генассамблея ООН проголосовала за проект резолюции о выплате Россией репараций Украине

"За" оказались 94 страны, "воздержались" - 73, "против" - 14.

Генеральная ассамблея ООН проголосовала за проект резолюции о выплате Россией репараций (возмещения ущерба) Украине. Соответствующий документ поддержали 94 страны-члена Всемирной организации, против выступили 14 государств, а воздержались еще 73 делегата. Напомним, что заседание состоялось по предложению Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины. Кроме России против принятия резолюции выступили также Багамы, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Северная Корея, Китай Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, ЦАР, Эритрея и Эфиопия. В списке воздержавшихся оказались Индия, Индонезия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия и ЮАР.

Резолюция рекомендует создание ее членами в сотрудничестве с Украиной международного реестра нанесенного ущерба, который будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона, потерь и ранений…. текст документа

Напомним, что российская сторона заявила о том, что что документ "не выдерживает юридической критики", поэтому его следует считать ничтожной попыткой коллективного Запада легализовать не легализуемое с точки зрения международного права. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя добавил, что недружественные страны планируют использовать заблокированные суверенные средства РФ для продолжения поставок и оплаты уже переданных Киеву видов военных вооружений. По мнению дипломата, такая ситуация является "неприкрытым грабежом".

В ООН считают, что РФ и Украине надо вступить в переговоры при появлении такой возможности.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций