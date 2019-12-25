Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

За документ проголосовало 130 стран.

Генеральная ассамблея ООН приняла российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте постпредства РФ при организации.

По итогам заседания его поддержали 130 стран, США и Украина выступили против. 51 государство воздержалось.

Документ получил название "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Он содержит настоятельный призыв к странам "ликвидировать все формы расовой дискриминации" на законодательном уровне.

Также российская резолюция рекомендует государствам принять надлежащие конкретные меры, "чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений". Ее авторы осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма.

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