Он отметил, что это устраняет давние противоречия.

Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил нормализацию отношений Израиля и арабских стран. По его словам, это не должно отодвигать палестинскую проблему на второй план.

Он отметил, что нормализация отношений между странами — положительное явление.

Нормализация отношений Израиля с арабскими странами набирает темп. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Он отметил, что это устраняет давние противоречия и позволяет наладить каналы общения, которые опираются на принципы международного права. Лавров заявил, что, касательно палестинской проблемы, следует исполнять решения ООН, которые говорят — рядом с Израилем должно появиться палестинское государство и сосуществовать с ним в мире и в безопасности.

Ранее мы писали, что главы МИД России и ОАЭ обсудили производство вакцины "Спутник V".

Видео: ВК/МИД России