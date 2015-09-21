Геймплей ремейка игры "Ведьмак 3" от CD Project представили 23 ноября

Игра выйдет в свет 14 декабря.

Геймплей ремейка компьютерной игры "Ведьмак 3" от разработчиков CD Project представлен в социальных сетях 23 ноября. Студия рассказала пользователям о тех изменениях, которые появятся в проекте The Witcher 3: Wild Hunt с выходом версии для игровых консолей нового поколения. Трансляция мероприятия велась на Twitch. В частности, игра порадует геймеров расширенными настройками графики, поддержкой FSR 2 и DLSS, трассировкой лучей, обновленными текстурами, добавленным фоторежимом, камера из-за плеча Геральта, исправлены квесты. Также во время путешествий персонажей с экрана будет исчезать интерфейс. Игрок получит возможность ставить на паузу катсцены.

Авторы добавили, что добавили в нового "Ведьмака" некоторые новые материалы, при создании которых они вдохновлялись одноименным телевизионным сериалом от компании Netflix. Для примера, некоторые солдаты Нильфгаарда будут одеты в характерную форму из адаптации. Добавятся новые задания, вооружение и доспехи. Официальный релиз некстген-версии The Witcher 3 запланирован на 14 декабря. Обладатели оригинальной игры получат данное обновление бесплатно.

Вышел первый большой трейлер девятых "Ёлок".

Фото и видео: YouTube / The Witcher