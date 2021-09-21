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Газопровод поврежден в городе Ясиноватая на Донбассе

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ВСУ выпустили по территории ДНР 15 мин.

Несколько населённых пунктов в самопровозглашенной Донецкой народной республике оказались обесточены из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. В городе Ясиноватая поврежден газопровод. Такую информацию журналистам представили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня по региону. Известно, что Киев выпустил по территориям 15 мин с калибром 120 миллиметров. Снаряды попали в здание общежития. Из-за обстрела детям из местного интернета пришлось провести ночь и утро в подвальном помещении ради безопасности.

В результате обстрела фиксируются попадания на территории училища №69, поврежден газопровод. Попытки ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины были проигнорированы украинской стороной в СЦКК.

пресс-служба СЦКК

Напомним, что с июля 2020 года на Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия.

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Фото и видео: Telegram / Русская Весна | Донбасс | Сирия 

Теги: всу, газопровод, днр, донбасс, обстрел, ясиноватая
Категории: Мировые новости, События на Украине, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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