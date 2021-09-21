Газопровод поврежден в городе Ясиноватая на Донбассе

ВСУ выпустили по территории ДНР 15 мин.

Несколько населённых пунктов в самопровозглашенной Донецкой народной республике оказались обесточены из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. В городе Ясиноватая поврежден газопровод. Такую информацию журналистам представили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня по региону. Известно, что Киев выпустил по территориям 15 мин с калибром 120 миллиметров. Снаряды попали в здание общежития. Из-за обстрела детям из местного интернета пришлось провести ночь и утро в подвальном помещении ради безопасности.

В результате обстрела фиксируются попадания на территории училища №69, поврежден газопровод. Попытки ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины были проигнорированы украинской стороной в СЦКК. пресс-служба СЦКК

Напомним, что с июля 2020 года на Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия.

Рада: Зеленский попытается привлечь США к нормандскому формату на ГА ООН.

Фото и видео: Telegram / Русская Весна | Донбасс | Сирия