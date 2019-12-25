  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Рада: Зеленский попытается привлечь США к нормандскому формату на ГА ООН
Сегодня, 15:00
36
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Рада: Зеленский попытается привлечь США к нормандскому формату на ГА ООН

0 0

Александр Корниенко рассказал, какую помощь Запад может оказать Киеву.

В Киеве ожидают, что украинский президент Владимир Зеленский попытается привлечь США к нормандскому формату на Генеральной Ассамблее ООН. Такое заявление перед журналистами на брифинге сделал представитель провластной политической партии "Слуга Народа", депутат Верховной Рады Александр Корниенко. Он напомнил, что на данный момент в формат входят делегаты из России, Украины, Франции и Германии.

Ждем от президента посылов, которые уже звучали, о необходимости более широкой поддержки Украины в крымском вопросе, привлечения к "Крымской платформе" как можно большего количества стран

Александр Корниенко, украинский депутат

По мнению специалиста, сейчас Киева также нуждается в международной поддержке по решению вооруженного конфликта на Донбассе,усилении антироссийских санкций со стороны западных коллег, включая ограничений, принятых США. Политик призвал Вашингтон оказать не только прямую военную помощь, но и также принять участие в нормандском формате.

В Раде прокомментировали отказ от контракта с "Газпромом".

Фото: Pixabay.com

Теги: александр корниенко, верховная рада, владимир зеленский, генеральная ааасамблея, нормандский формат, оон, слуга народа
Категории: Новости России, События на Украине, Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии