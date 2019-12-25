Рада: Зеленский попытается привлечь США к нормандскому формату на ГА ООН

Александр Корниенко рассказал, какую помощь Запад может оказать Киеву.

В Киеве ожидают, что украинский президент Владимир Зеленский попытается привлечь США к нормандскому формату на Генеральной Ассамблее ООН. Такое заявление перед журналистами на брифинге сделал представитель провластной политической партии "Слуга Народа", депутат Верховной Рады Александр Корниенко. Он напомнил, что на данный момент в формат входят делегаты из России, Украины, Франции и Германии.

Ждем от президента посылов, которые уже звучали, о необходимости более широкой поддержки Украины в крымском вопросе, привлечения к "Крымской платформе" как можно большего количества стран Александр Корниенко, украинский депутат

По мнению специалиста, сейчас Киева также нуждается в международной поддержке по решению вооруженного конфликта на Донбассе,усилении антироссийских санкций со стороны западных коллег, включая ограничений, принятых США. Политик призвал Вашингтон оказать не только прямую военную помощь, но и также принять участие в нормандском формате.

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