В Раде прокомментировали отказ от контракта с "Газпромом"

Депутат Алексей Кучеренко также считает, что вскоре Украина столкнется с проблемами в сфере генерации электроэнергии.

Депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко заявил, что из-за отказа от прямого контракта с российской транснациональной энергетической компанией "Газпром" Украина оказалась в невыгодном положении. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "Первый Независимый".

По его словам, украинским властям не избежать поднятия вопроса о заключении контракта на поставки газа из РФ, так как к этому в ближайшем будущем "подтолкнет жизнь".

Мы, к огромному сожалению, подставились. И в этой ситуации я не исключаю, что, в зависимости от температуры зимой, в декабре-январе может быть ситуация, когда физически не будет хватать объёмов газа. Алексей Кучеренко, депутат Верховной рады

Он также не исключил, что вскоре страна столкнется с проблемами в сфере генерации электроэнергии, так как запасов угля у Украины в настоящее время недостаточно.

Ранее бывший глава министерства экономики Украины Виктор Суслов обвинил президента страны Владимира Зеленского и киевские власти в непрофессионализме, вследствие которого государство вынуждено покупать у России газ по рыночной цене.

Видео: Youtube/Перший Незалежний