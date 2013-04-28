Экс-министр экономики Украины осудил газовую политику Зеленского

Владимиру Зеленскому припомнили его "жесткую риторику" в адрес голубого топлива из России.

Бывший глава министерства экономики Украины Виктор Суслов обвинил президента страны Владимира Зеленского и киевские власти в непрофессионализме, вследствие которого государство вынуждено покупать у России газ по рыночной цене. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "Первый независимый".

Экс-министр, в частности, указал на жесткую риторику Зеленского в адрес российского голубого топлива, когда тот назвал газ из РФ "самым грязным в мире".

Сейчас у нас могло быть все нормально, если бы не допущенные грубейшие ошибки в газовой политике, потому что Зеленский продолжил это. Помните его заявление, что "мы не можем покупать российский газ, потому что он самый вонючий в мире? Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины

Он подчеркнул, что государство из-за подобных заявлений "попало" ввиду низкой компетентности руководства государственной компании "Нафтогаз" и кабинета министров страны.

Напомним, Зеленский в начале сентября в ходе переговоров с министром энергетики Соединенных Штатов Дженнифером Грэнхольмом назвал российский газ самым грязным в мире "из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций". Глава государства также заявил, что в настоящее время необходимо принять меры, чтобы РФ не смогла использовать голубое топливо в "качестве оружия".

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