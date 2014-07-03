Алексей Данилов заметил, что Россия хочет, чтобы Украина разговаривала с террористами.

На Украине назвали минский процесс по Донбассу хождением по кругу. Такое заявление сделал секретарь Совета по национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Чиновник выступил на брифинге по результатам совещания СНБО.

Я непосредственно в минском процессе участия не принимаю. Но мое мнение касательно этого процесса, который длится уже семь лет, я даже не знаю, как это назвать, - это по кругу, по кругу и ещё раз по кругу. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Эксперт заметил, что каждый раз, когда Киев говорит о том, что РФ должна принимать участие в переговорном процессе по вопросу Донбасса, Москва отправляет Украину к людям, которых Киев считает террористами. Данилов заметил, что стране сложно общаться с террористами по вопросу неподконтрольных территорий.

Данилов: Киеву нужно наводить порядок дома, а не слушать Европу.

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