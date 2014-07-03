Данилов: Киеву нужно наводить порядок дома, а не слушать Европу

Секретарь СНБО Украины призвал Киев не ориентироваться на решение Венецианской комиссии.

Киеву нужно самостоятельно наводить у себя порядок дома, а не слушать специалистов из Европы. Такое мнение высказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он прокомментировал закон об олигархах, который проходит через одобрение Венецианской комиссии. Он призвал Верховную Раду не ориентироваться на решение международных экспертов в данном вопросе.

Я не собираюсь выяснять, что такое Венецианская комиссия - мне все равно. Нам надо жить собственным умом. И в своем доме наводить самостоятельно порядок…специалисты, которые нам уже насоветовали со всей Европы, что нам делать и как нам жить, привели к тому, что мы потеряли Крым. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Напомним, что в июле 2021 года парламент Украины по инициативе президента одобрил в первом чтении законопроект "Об олигархах". Документ подразумевает, что СНБО Украины будут принимать решение о признании человека олигархом, а также вести специальный реестр. Ко второму чтению в Раду было внесено около 1200 поправок. Проект будет изучаться в рамках новой сессии.

На Украине предложили перейти на латиницу.

Фото и видео: YouTube / Shuster online