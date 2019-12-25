В СНБО рассказали, что следует заменить кириллицу на Украине.

На Украине предложили перейти на латиницу. Об этом в эфире станции "Радио Свобода" (включено Минюстом России в перечень организаций, выполняющих функции иностранного агента в России) рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он заметил, что Киеву следует отказаться от использования кириллицы в пользу латиницы Чиновник поддерживает применение по стране двуязычия -украинского и английского. Он уверен, что обучать иностранному языку подрастающее поколение следует с детского сада.

Это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы. Если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык — это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, его должны знать все. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Напомним, что с 16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Законопроект разрабатывался администрацией пятого президента Петра Порошенко.

СНБО: Украинская армия может взять Донецк и Луганск при наличии такого приказа.

Фото и видео: YouTube / Радіо Свобода (включено Минюстом России в перечень организаций, выполняющих функции иностранного агента в России)