Более 800 лет назад русский мальчик Онфим нарисовал себя на школьной работе из-за скуки

Live Science Новгороде автопортрет мальчика XIII века верхом на лошади, который убивает врага.

Около 800 лет назад семилетнему мальчику по имени Онфим стало неинтересно делать уроки, поэтому вместо этого он нарисовал себя верхом на лошади, убивающим врага. Онфим, который нацарапал своё имя на забавных набросках, в середине XIII века сделал более десятка рисунков на тонких кусочках берёзовой коры, и его художественный талант веками сохранялся во влажной почве с низким содержанием кислорода в его родном Новгороде, средневековом восточнославянском государстве, которое позже стало частью России.

Автопортрет Онфима, известный как "Грамота № 200", включает в себя упражнения по написанию кириллицы над рисунком лошади, оружия, похожего на меч, поверженного врага и, рядом с изображением самого себя, его подпись: ОНѲИМЄ. Грубо нарисованные фигурки из палочек — признак того, что он нарисовал их в возрасте около 7 лет, — имеют суровые выражения лиц, округлые туловища, длинные ноги и слишком мало пальцев на руках.

В 1951 году археологи в Новгороде обнаружили первые древнерусские берестяные грамоты, и на сегодняшний день их найдено более 1200. До появления бумаги на мягкой берестяной коре писали металлическими или костяными инструментами. Размеры берестяных грамот варьируются, но большинство из них размером с открытку. Российский историк Валентин Янин предположил, что во влажных глинистых почвах может находиться более 20 000 дополнительных текстов, которые ещё предстоит раскопать.

Напомним, что Новгород, расположенный на западе России, примерно в 100 милях (160 километрах) к югу от Санкт—Петербурга, был крупным торговым центром в средневековый период и, как таковой, отличался высоким уровнем грамотности. Новгородские берестяные тексты в основном касаются коммерческих сделок или транскрипций библейских отрывков. Однао творчество Онфима немного отличается. Хотя он также записывал псалмы и гимны, большинство его рукописей содержали рисунки, и их простой стиль сделал его самым известным автором новгородских берестяных грамот, а также создателем одних из самых ранних детских рисунков, когда-либо найденных.

Киты переносят питательные вещества на тысячи километров от Аляски до Гавайев в своей моче.

Фото: Alamy, Журнал Cabinet из выпуска за лето 2017 года