Гаубицы "Мста-Б" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Задача выполнена "Днепром" на каховском направлении СВО.

Российские 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б" уничтожили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины, размещенный на правом берегу реки Днепр. Соответствующее заявление сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны сделали через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача реализована силами артиллерийстов-десантников в ходе проведения специальной военной операции на территории Херсонской области на каховском направлении. Известно, что разведка с помощью дрона выявила в глубине участка, контролируемого противником, пункт временной дислокации. Армия киевского режима засела в подвалах полуразрушенных зданий для того, чтобы в темное время суток предпринять попытку переправы. Однако этой миссии не было суждено произойти, так как "Мста-Б" точными выстрелами уничтожили врага. Весь личный состав ВСУ остался под развалинами домов.

Подразделения продолжают вести активные боевые действия, не допуская попыток противника переправиться на левый берег Днепра и уничтожая его на правобережье реки. пресс-служба Минобороны России

Большую роль в успешном реализации задач играют бойцы из гвардейского артиллерийского полка гвардейского соединения ВДВ. Они постоянно уничтожают подразделения противника, накапливающиеся для последующих попыток переправы на российскую сторону реки, а также огнем контрбатарейной борьбы выбивают артиллерию противника

Два Ту-95мс выполнили полет над Охотским и Японским морями.

Фото и видео: Минобороны России