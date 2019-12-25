Врач рассказал о хороших и плохих свойствах продута.

Гастроэнтеролог назвал опасность чеснока. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал гастроэнтеролог Никита Харлов. Специалист напомнил, что данный продукт действительно имеет антибактериальные и противовирусные свойства, а также оказывает стимулирующее действие на иммунитет. Однако его лучше не употреблять в сыром виде. Хорошим решением будет добавлять чеснок в состав готовых блюд.

Можно брать свежий, можно сушеный, запекать с ним, варить, натирать им все продукты, которые вы готовите. Хорошо предварительно зубчики нарезать и дать им полежать в сыром виде, от этого чеснок станет сильнее, потому что на воздухе в нем усиливается образование веществ, из-за которых его так ценят Никита Харлов, гастроэнтеролог

Опасность чеснока кроется в его способности раздражать ткани, включая слизистую ЖКТ. По этой причине врач не рекомендует закладывать чеснок в нос при простуде.

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