Гастроэнтеролог называл продукты, которые могут негативно сказаться на работе печени.

Названы "хорошие" продукты, которые поражают печень. Об этом журналистам "Аргументов и фактов" рассказал профессор Первого МГМУ имени Сеченова Алексей Буеверов. По словам медика, существуют продукты, при избыточном употреблении которых может возникнуть хроническое поражение печени. От данной проблемы страдают около 37% населения России. Причиной являются лишние жиры и излишек сахара в рационе питания. Особо опасной становится фруктоза, которая перерабатывается в жиры, а откладывается больше всего именно в печени. Это стимулирует воспаление органа.

Например, соки. Там фруктоза в самой вредной форме – она растворена, быстро всасывается и поэтому сразу идет на переработку в жиры Алексей Буеверов, гастроэнтеролог

По словам эксперта, негативное воздействие на печень также оказывают некоторые фрукты, в частности, тропические. Врач рекомендовал не употреблять в излишке мед, который ставит рекорды по содержанию фруктозы.

Названы идеальные продукты для похудения.