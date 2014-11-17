В порту Петербурга задержали 27 тонн зараженного чеснока из Китая

В морском порту Санкт-Петербурга специалисты выявили заражение крупной партии импортного чеснока карантинным насекомым, после чего груз был заблокирован. Данные предоставлены Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора.
В ходе фитосанитарного контроля в морском порту Санкт-Петербурга в партии свежего чеснока, поступившего из Китая, обнаружили живое имаго карантинного вредителя. Лабораторные исследования подтвердили зараженность продукции многоядной мухой-горбаткой.
По информации Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, выпуск партии массой 27 тонн на территорию Российской Федерации запрещен.
В ведомстве уточнили, что владелец груза намерен уничтожить продукцию в установленном порядке.
Фото: freeoik (8photo)
