В порту Петербурга задержали 27 тонн зараженного чеснока из Китая

Опасный паразит остановил крупную партию импортного чеснока в Петербурге.

В морском порту Санкт-Петербурга специалисты выявили заражение крупной партии импортного чеснока карантинным насекомым, после чего груз был заблокирован. Данные предоставлены Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора.

В ходе фитосанитарного контроля в морском порту Санкт-Петербурга в партии свежего чеснока, поступившего из Китая, обнаружили живое имаго карантинного вредителя. Лабораторные исследования подтвердили зараженность продукции многоядной мухой-горбаткой.

По информации Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, выпуск партии массой 27 тонн на территорию Российской Федерации запрещен.

В ведомстве уточнили, что владелец груза намерен уничтожить продукцию в установленном порядке.

Из Петербурга и Ленобласти в 20 стран летом отправили почти 4 тысячи тонны торфа и шампиньонов.

Фото: freeoik (8photo)