Из Петербурга и Ленобласти в 20 стран летом отправили почти 4 тысячи тонны торфа и шампиньонов

С 1 июня по 29 августа 2025 года Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора из Петербурга и Ленинградской области на экспорт в более чем 20 стран мира отправлено 3,8 тысячи тонны продукции.

За 3 летних месяца наиболее популярными видами продукции, которые экспортировались, стали: торф (1,8 тыс. тонны), табак (1,2 тыс. тонны), свежие шампиньоны (353 тонны), чай (158 тонн), кофе (100 тонн), мицелий грибов (100 тонн).

Получателями основного объема отправляемой на экспорт продукции были: Казахстан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Монголия, Белоруссия, Германия, Израиль, Китай, Турция и Чили.

Ранее Россельхознадзор запретил ввоз в Петербург 100 тонн кофе из Бразилии.

Фото: Россельхознадзор