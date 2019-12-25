Россиянка обошла по очкам Юлию Хатуку.

Россиянка Анастасия Гасанова прошла во второй круг турнира WTA в Казахстане. Спортсменка, являющейся 160-ой ракеткой мира обошла на корте белорусскую представительницу Юлию Хатуку. Оппонентка находится на 223-м месте мирового рейтинга. Матч завершился с результатом 6/1, 6/1. Встреча длилась на протяжении 57 минут.

В рамках игры 22-летняя теннисистка из РФ смогла выполнить три эйса, но трижды ошиблась при подаче. Она также реализовала шесть брейк-пойнтов. Ее 21-летняя соперница ни разу не подала навылет. Она допустила четыре двойные ошибки и сделала один брейк.

Напомним, что в следующем круге соревнований Astana Open Анастасия Гасанова сыграет с соотечественницей Анной Блинковой или хорваткой Аной Конюх.

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