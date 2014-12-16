Гарварду запретили принимать иностранных студентов

Кристи Ноэм рассказала о том, что обучающиеся в заведении иностранцы должны перевестись.

Гарвард лишился права принимать иностранных студентов. Соответствующее заявление сделала министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Иностранная чиновница написала о том, что речь идет о том, что теперь все иностранные студенты должны перевестись в другие учебные заведения, чтобы сохранить свой текущий статус. В американском внешнеполитическом ведомстве на регулярном брифинге для журналистов от 22 мая официальный представитель Тэмми Брюс прокомментировала такое решение со стороны Вашингтона.

Пишу, чтобы уведомить вас о том, что начиная с настоящего момента аккредитация Гарвардского университета в Программе студенческих и обменных визитов отозвана. Кристи Ноэм, глава МВД США

Ранее новостной портал Axios со ссылкой на слова представителя университета Джейсона Ньютона, уведомил читателей о том, высшее учебное заведение считает действия федерального правительства незаконными. Эксперт заметил, что подобные ответные действия со стороны вашингтонской администрации могут нанести серьезный ущерб для сообщества и всей стране в целом. Они негативно сказываются на академической и исследовательской миссии Гарварда. Еще в начале мая министр образования США Линда Макмэхон обвинила университет в систематических нарушениях законодательства, а также низких образовательных стандартах и неподчинении постановлению Верховного суда о прекращении расовой дискриминации на территории вуза. Иностранная чиновница отметила, что из-за того, что администрация Гарварда не стала менять свою политику в соответствии с требованиями Белого дома, то новых грантов университет от властей больше не получит.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State