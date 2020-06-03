Гаражи на Академика Константинова снесут, чтобы построить школу

Похожая история произошла в начале февраля с гаражным кооперативом "Маяк".

Гаражи на улице Академика Константинова скоро снесут. На их месте построят школу на 1125 мест. Об этом во вторник, 8 ноября, рассказали в пресс-службе комитета по контролю за имуществом города.

Сейчас участок в 26 тыс. кв. метров занят гаражным кооперативом, который не имеет правоустанавливающих документов на это. Сегодня представители Смольного разместилит на дверях гаражей предупреждения о добровольном освобождении территории.

Напомним, похожая история произошла в начале февраля с гаражным кооперативом "Маяк". 8 февраля около сотни владельцев гаражей обсуждали планы Смольного, который хочет снести все постройки и возвести на этом месте школу. КАС "Маяк" располагается у дома № 12 корпус 3 по улице Кораблестроителей. Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, участники встречи стояли плотной толпой. В кооперативе 1 950 гаражей, на Васильевском острове он располагается с 1970 года.

У гаражного кооператива КАС "МАЯК" нет прав на эту землю. Договор аренды расторгли еще в 2020 году. Гаражи должны убрать до 16 февраля. На сегодняшний день снос гаражей еще не начали, владельцы оспаривают решение в судах.

Ранее в "ТЭК СПб" рассказали, что при падении трубы на гаражи никто не пострадал. Возведение построек в пределах охранных зон тепловых сетей назвали незаконным.

Фото: Telegram / Гаражный кооператив "МАЯК", пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга