Галкин рассказал о чувствах Пугачевой от фильма "Чернобыль" Козловского

Трагедия, которая произошла в 1986 году на Чернобыльской АЭС, связана с кусочком жизни Примадонны.

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram новый пост, в котором рассказал о чувствах супруги Аллы Пугачевой после просмотра фильма "Чернобыль" Данилы Козловского. Оказалось, что трагедия, которая произошла в 1986 году на Чернобыльской АЭС, связана с кусочком жизни Примадонны.

Галкин заявил, что меньше чем через год после аварии Алла Борисовна поехала с концертом в Припять по просьбе ликвидаторов. Концерт прошел на открытом воздухе недалеко от места, где произошел взрыв.

"Риск был большой. Она могла отказаться, но все же поехала. Для Аллы это был не только профессиональный подвиг, но и порыв души", - написал Галкин.

Шоумен уверен, что картина Козловского может составить достойную конкуренцию голливудским блокбастерам.

"Нам очень понравилась эта талантливая работа. Драматичная, захватывающая, не отпускающая ни на секунду кинокартина", - отметил муж Пугачевой.

Фильм Данилы Козловского расскажет о трех добровольцах – пожарном, инженере и водолазе – которые спускаются вниз под ядерный реактор в резервуар с водой. Подвергая свои жизни невероятному риску, они отправляются туда, чтобы в абсолютной темноте найти задвижки и открыть их, выпустив воду. Температура этой воды фактически близка к кипению.

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Видео: Instagram / maxgalkinru