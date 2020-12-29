Вышел новый трейлер фильма Данилы Козловского "Чернобыль"

Премьера запланирована на 15 апреля 2021 года.

В сети появился новый трейлер фильма Данилы Козловского "Чернобыль". Сюжет рассказывает о ликвидации страшных последствий аварии на Чернобольской АЭС.

После взрыва активная зона четвертого реактора продолжала плавиться. Под тоннами расплавленного радиоактивного материала находился огромный резервуар с водой. Активная зона реактора медленно прожигала плиту, отделяющую ее от воды. Коснись она воды, произошел бы мощный паровой взрыв, загрязненный радиацией, который разошелся бы по всей Европе.

Три добровольца – пожарный, инженер и водолаз – спускаются вниз под ядерный реактор, где находится резервуар с водой. Подвергая свои жизни невероятному риску, они отправляются туда, чтобы в абсолютной темноте найти задвижки и открыть их, выпустив воду. Температура этой воды фактически близка к кипению.

Съемки фильма велись в Курчатове. События трагедии воссоздавали на пятом энергоблоке Курской АЭС, который никогда не работал и не действует сейчас.

Премьера запланирована на 15 апреля 2021 года. Кроме Данилы Козловского в картине снялись Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, Игорь Черневич и др.

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Видео: YouTube / Central Partnership