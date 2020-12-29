В прокат вышла военно-историческая драма "Зоя"

Картина расскажет о подвиге Зои Космодемьянской.

В четверг, 28 января, в российский прокат вышла военно-историческая драма "Зоя" режиссера Максима Бриуса. Главную роль исполнила Анастасия Мишина.

Действие разворачивается осенью 1941 года. Вчерашняя школьница Зоя Космодемьянская уходит добровольцем в диверсионную школу. Партизанский отряд, в котором находилась Зоя, попадает в засаду. Девушка попадает в плен к немцам при попытке поджечь сарай. Допросы и пытки ни к чему не приводят – Зоя не сказала ничего врагу, что могло бы сорвать выполнение задания другим группам. Фашисты не смогли добиться от пленницы даже ее настоящего имени. Жертва Космодемьянской не стала напрасной. Ее подвиг воспламенил миллионы сердец, помогая нашим солдатам дойти до Берлина.

Кроме Мишиной в фильме снялись Александр Вонтов, Дарья Юргенс, Евгений Романцов, Анна Уколова, Вольфганг Черни и другие актеры.

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