Netflix выпустит аниме-сериал про приключения Лары Крофт

Новый проект станет продолжением трилогии Tomb Raider.

Стриминговый сервис Netflix планирует выпустить аниме-сериал о главной героине компьютерных игр Tomb Raider компании Square Enix Ларе Крофт. Новый проект станет продолжением нашумевшей трилогии. Об этом сообщает TVLine.

Сценарий к сериалу напишет Таша Хуо, известная по работе над приквелом сериала "Ведьмак". Производством ленты займется компания Legendary. Информация о дате выхода новинки пока не сообщается.

Два фильма о Ларе Крофт с Анджелиной Джоли в главной роли вышли в 2001 и 2003 гг. Они собрали по всему миру 432 млн долларов. Третья часть вышла в прокат в 2018 году. Джоли в этом фильме заменила Алисия Викандер.

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Фото: скриншот / Tomb Raider