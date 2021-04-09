Бузова выпустила клип с двумя тиктокерами

За сутки ролик набрал около 1 млн просмотров на YouTube.

Телеведущая и певица Ольга Бузова выпустила клип на песню "Так сильно". Видео опубликовано на YouTube-канале артистки 8 апреля.

"Новые люди, старые ошибки.

О, девочка, соберись!

И пускай не любит — у тебя всё будет,

Главное — не влюбись так сильно!"- гласят строчки песни.

В клипе Бузовой снялись два популярных тиктокера Анна Покровская и Даня Милохин. За сутки ролик набрал около 1 млн просмотров на YouTube. Большинство пользователей интернета положительно оценили клип и песню к нему.

"Космос!", "Приятная песня и клип", "Голос Ани прям вписывается в эту песню, эта не сильная хрипота вообще кайф в песне", "Ну это реально круто. Не ожидала ни от Бузовой такого, ни от Покров", - гласят комментарии под клипом.

Ранее 65-летняя Лариса Долина раскритиковала вокал девушки Егора Крида.

Видео: YouTube / Ольга Бузова