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Жилищная инспекция проверила качество очистки крыш от снега и наледи
Сегодня, 16:46
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Жилищная инспекция проверила качество очистки крыш от снега и наледи

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С начала снегопадов инспектора проверили 1260 домов.

С 30 ноября по 8 декабря сотрудники Государственной Жилищной инспекции (ГЖИ) проверили, как происходит очистка крыш от наледи и снега, а также уборка и вывоз снега во дворах. Всего инспекторы проверили 1260 многоквартирных домов, из которых в 391 здании были выявлены нарушения. Возбуждено 40 административных дело на сумму 8,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Фото: пресс-служба ГЖИ

Как рассказали в пресс-службе, Жилищная инспекция усилила контроль за уборкой снега и наледи. Также в онлайн-режиме следит за уборкой крыш нежилых зданий от снега и наледи Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ). 

Фото: пресс-служба ГЖИ

Ранее Piter.TV показал, как чистят крыши домов в центре Петербурга.

Главное фото: Piter.TV 

Теги: гжи, уборка крыш
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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