ГП проконтролирует расследование инцидентов с БПЛА в Москве и Подмосковье

Игорь Краснов дал поручение по ситуации с беспилотниками ВСУ в российских регионах.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил коллег взять на контроль расследование происшествий в жилых домах Москвы и Московской области после атак беспилотников. Об этом рассказал представитель пресс-службы надзорного ведомства. Ранее в российском министерстве по обороне уточнили, что утром 30 мая Вооруженные силы Украины предприняли террористическую атаку дронами по объектам столицы РФ. В общей сложности противник задействовал восемь БПЛА самолетного типа. Из них пять угроз удалось ликвидировать из зенитно-пушечного комплекса, расположенного в Подмосковье, а еще три подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Беспилотники отклонились от намеченных целей.

По поручению Генпрокурора России Игоря Краснова прокуратуры Москвы и Московской области контролируют расследование обстоятельств происшествий в жилых домах в Москве и на территории Подмосковья. пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Напомним, что данные инциденты зафиксированы 30 мая в жилых домах на улице Атласова в новой Москве, а также на Профсоюзной улице и Ленинском проспекте. Здания оказались незначительно повреждены. В настоящее время сведений о пострадавших или жертвах нет. В Подмосковье прилеты осуществились в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и Одинцовском городском округе. На местах работают правоохранительные органы и специальные службы. Работу в Москве координирует прокурор Троицкого и Новомосковского административных округов Николай Красиков, а также прокуроры Юго-Западного административного округа Максим Кисилев и Западного административного округа Андрей Данилов. В Помосковье - Одинцовский городской прокурор Евгений Кунегин и Красногорский городской прокурор Сергей Молочков.

Следователи СК России расследуют факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве.

Фото и видео: Telegram / Генеральная прокуратура России