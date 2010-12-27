ГИБДД выписала 15 тысяч штрафов за гонки по ЗСД за полторы недели

Водителей не остановили новые камеры фиксации нарушений.

Сотрудники ГИБДД рассказали о итогах работы камер видеофиксации нарушений за первые полторы недели после начала эксплуатации новинки на ЗСД.

Комплексы камеры по скоростному диаметру принимали информацию поэтапно – один комплекс в сутки. Сейчас нарушения фиксируются с помощью десяти датчиков, к 26 октября включат все 12.

Водители не стали аккуратнее хотя бы на участках, оборудованных камерами. За полторы недели зафиксирован приличный результат – 15 211 случаев нарушений скоростного режима, на все уже составлены административные протоколы. Еще более 2 тысяч материалов находятся в рассмотрении.

Ограничение скорости в центре Петербурга не подтвердилось: в Смольном опровергли эту информацию.

Фото: Piter.TV