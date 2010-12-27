В Смольном опровергли информацию о снижении скорости в центре Петербурга

Ограничивать скорость движения транспорта до 30-50 км/час в центре Петербурга пока не собираются. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Ранее по заказу КРТИ разработали Комплексную схему организации движения в Петербурге до 2033 года. Решение о ее принятии будет принято только до конца года. И схема является рекомендательной. Конкретных решений по уменьшению скорости пока что не принимали.
Движение в центре Петербурга предлагают ограничить, чтобы снизить нагрузку на дороги и уменьшить количество ДТП.
Фото: КРТИ; pixabay
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