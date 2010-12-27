В Смольном опровергли информацию о снижении скорости в центре Петербурга

Мера является рекомендательной.

Ограничивать скорость движения транспорта до 30-50 км/час в центре Петербурга пока не собираются. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Ранее по заказу КРТИ разработали Комплексную схему организации движения в Петербурге до 2033 года. Решение о ее принятии будет принято только до конца года. И схема является рекомендательной. Конкретных решений по уменьшению скорости пока что не принимали.

Движение в центре Петербурга предлагают ограничить, чтобы снизить нагрузку на дороги и уменьшить количество ДТП.

Фото: КРТИ; pixabay