В центре Петербурга хотят ограничить скорость до 30 км/ч

Инициатива принадлежит московской компании ООО "Строй инвест проект".

В центральных районах Петербурга хотят ввести ограничения по максимально разрешенной скорости движения. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Разработанная для города на Неве Комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД), рассчитанная на период до 2033 года, предполагает снижение максимальной скорости до 50, а в некоторых районах и до 30 км/ч.

Инициатива принадлежит московской компании ООО "Строй инвест проект", в активе которой более 150 госконтрактов на разработку проектов организации дорожного движения. Авторы проекта заявили, что центру Петербурга большие скорости не нужны, так как разгоняться негде, а любые нарушения ведут к печальным последствиям.

Согласно КСОДД, ограничение скорости в 50 км/ч предлагается ввести в Центральном и Адмиралтейском районах города до Обводного канала. Также нововведение может коснуться Василеостровского района до ЗСД и Петроградского района.

Кроме того, авторы инициативы предложили ограничить максимально разрешенную скорость до 30 км/ч в Центральном и Адмиралтейском районах до Фонтанки, а также на Крестовском и Каменном островах.

Из бюджета Петербурга хотят выделить 270 млрд рублей на КСОДД. Еще 6,5 млрд планируется привлечь из внебюджетных источников.

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