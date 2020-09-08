ГИБДД будет устраивать скрытые проверки водителей на дорогах

Скрытый надзор позволит полицейским фиксировать разговоры по телефону.

Сотрудники ГАИ смогут фиксировать нарушения на дорогах с помощью проведения скрытого надзора. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект приказа Министерства внутренних дел РФ.

Согласно документу, полицейские смогут фиксировать разговоры водителей по телефону за рулем транспортного средства, при этом им не обязательно будет находиться в форме. Сотрудники смогут осуществлять свою деятельность на служебном автомобиле без специальной цветографической схемы.

Уточняется, что при скрытом надзоре полицейские не смогут остановить машину и составить протоколы, а должны передать информацию о нарушении другим нарядам.

Ранее в МВД назвали случаи для использования сотрудниками ГИБДД автомобилей россиян. Полицейские могут использовать автомобили граждан, исключая ситуации, когда это необходимо для преследования преступников.

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