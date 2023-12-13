ГА ООН приняла резолюцию по Палестине с требованием о прекращении огня

"За" документ высказались 153 государства мира.

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие представленной Египтом и Мавританией резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в зоне регионального конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. "За" данный документ выступили 153 государства. В этом перечне оказались Россия, Бразилия, Иран, Испания, Канада, Китай, Куба, ОАЭ, Саудовская Аравия, Франция, Швейцария, Швеция. "Против" же высказались 10 стран. В их список попали Австрия, Израиль, США, Чехия. Воздержались от принятия решения по резолюции 23 государства, включая Великобританию, Германию и Украину.

Напомним, что ранее ГА ООН отклонила американскую поправку с требованием осуждения палестинского радикального движения ХАМАС. Генассамблея дополнительно отклонила поправку Австрии с уточнением о том, что заложники удерживаются движением ХАМАС и другими группировками боевиков в регионе. Следует отметить, что представленный Египтом и Мавританией проект резолюции в рамках 10-й специальной чрезвычайной сессии ГА ООН по Палестине в целом повторяет собой текст документа, предложенного ОАЭ в Совете Безопасности ООН на прошлой неделе. Однако тогда документ был отвергнут из-за использования Вашингтоном права вето.

ГА ООН приняла арабскую резолюцию по урегулированию на Ближнем Востоке.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций