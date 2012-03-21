ГА ООН приняла арабскую резолюцию по урегулированию на Ближнем Востоке

Страны опубликовали документ с призывами к Израилю и ХАМАС.

Генеральная Ассамблея Всемирной организации приняла в ходе Десятой чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа резолюцию по Ближнему Востоку, разработанную группой арабских государств при участии других стран, включая Россию. На рассмотрение документ был внесен Иорданией. Поддержку высказали 120 делегатов, включая РФ, Катар, Китай, Турцию, ОАЭ и несколько европейских участников, в том числе Испанию, Норвегию, Словению, Португалию. Еще 14 - выступили "против". В этом перечне оказались Австрия, Венгрия, Израиль, США, Хорватия, Чехия. Отказались участвовать в голосовании решили 45 государств. Германия, Грузия, Греция, Финляндия, Индия, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Сербия, Украина. В том числе речь идет о Канаде, которая предложила отвергнутую ГА ООН поправку о включении в текст проекта пункта с "осуждением террористической атаки" движения ХАМАС. За предложенную Канадой поправку проголосовали 88 стран. Еще 55, включая Россию, высказались против, 23 воздержались.

Так как для принятия резолюции требовалось две трети голосов "за" от общего количества участников мероприятия, документ был принят. При подсчете не учитывались голоса воздержавшихся и противников. Принтая резолюция состоит из 14 пунктов. Первый из них содержит призыв к немедленному гуманитарному перемирию между сторонами конфликта. В тексте указываются требования о соблюдении международного права, обеспечении мирного населения в секторе Газа вещами первой необходимости и медикаментами, освобождении заложников, а также обеспечение беспрепятственной доставке гуманитарной помощи. Страны выступили с призывом к еврейскому государству отменить приказ о перемещении палестинского населения и сотрудников ООН в южную часть палестинского анклава.

Россия потребовала проведения объективного расследования удара по больнице в секторе Газа.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций