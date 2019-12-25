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ГАТИ выявила 114 нарушений содержания наружной рекламы в Петербурге
Сегодня, 15:11
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ГАТИ выявила 114 нарушений содержания наружной рекламы в Петербурге

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В городе размещено более 6 тысяч рекламных конструкций.

Специалисты Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) выявили 114 нарушения наружной рекламы в Петербурге. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщили в пресс-службе администрации города. 

В ходе выборочной проверки ГАТИ осмотрела 316 рекламных конструкций, большая часть которых находятся в ненадлежащем виде. К примеру, на 66 из 74 проверенных рекламных конструкций ООО "Рекмастер" размещены листовки с нецензурными выражениями. 

В пресс-службе добавили, что "информация о нарушителях будет ередана в Комитет по печати и взаимодействию со СМИ для принятия решения о расторжении контракта с недобросовестными операторами наружной рекламы".

Тем временем, ГАТИ продолжает проверки в ходе "Недели чистоты". За четыре дня  сотрудники выявили нарушения на 166 адресах.

Фото: ВКонтакте / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга

Теги: гати, наружная реклама, нарушения
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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