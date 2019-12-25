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ГАТИ начала проведение "Недели чистоты" в Петербурге
Сегодня, 14:55
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ГАТИ начала проведение "Недели чистоты" в Петербурге

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Специалисты проверят фасады нежилых зданий в девяти районах города.

В понедельник, 5 июля, в Петербурге началась "Неделя чистоты". Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

На протяжении недели специалисты ГАТИ проверят содержание фасадов нежилых зданий. Особое внимание будет уделяться самовольно нанесённым надписям и рисункам. "Неделя чистоты" пройдет в Адмиралтейском, Центральном, Петроградском, Василеостровском, Калининском, Красногвардейском, Невском, Фрунзенском и Кировском районах.

Петербуржцы могут сообщить о нарушениях в своих районах на странице инспекции в социальной сети ВКонтакте.

Ранее мы писали, что за прошедшую неделю ГАТИ выписала штрафов на 11 млн. 10 тыс. рублей. Организации были оштрафованы за нарушение сроков и культуры производственных работ, а также за неисполнение обязанностей по содержанию фасадов нежилых зданий.

Фото: Piter.tv

Теги: гати, неделя чистоты, фасады зданий
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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