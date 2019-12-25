За прошедшую неделю ГАТИ выписала штрафов на 11 миллионов

Штрафы были выписаны 10 организациям.

За прошедшую неделю Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выписала штрафов на 11 млн. 10 тыс. рублей. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщили в пресс-службе ведомства. Организации были оштрафованы за нарушение сроков и культуры производственных работ, а также за неисполнение обязанностей по содержанию фасадов нежилых зданий.

Так, ГАТИ оштрафовала:

АО "Оборонэнерго" на 1 млн. 200 тыс. рублей за невосстановление благоустройства после производственных работ.

ООО "СЗИ-Комплекс" на 650 тыс. рублей за срыв срока завершения работ по прокладке газопровода, ненадлежащее содержание ограждения и отсутствие информационного щита.

ПАО "Россети Ленэнерго" на 300 тыс. рублей и подрядную организацию ООО "ЭМ-110" на 150 тыс. рублей за самовольные производственные работы по прокладке электрокабеля и установке силовых трансформаторов.

ПАО "Россети Ленэнерго" на 450 тыс. рублей за плановые работы под видом аварийных, а также за отсутствие ограждения и информационного щита.

ООО "Эквитас" на 250 тыс. рублей за срыв срока завершения работ.

ООО "Альянсстройинвест" на 150 тыс. рублей за самовольную установку временного ограждения и содержание её же в загрязненном состоянии.

ООО "Лидер" на 250 тыс. рублей за складирование строительных материалов и грунта при устройстве постоянного въезда-выезда без ордера ГАТИ и за необеспечение безопасного прохода пешеходов.

ООО "Скема Инжиниринг" на 100 тыс. рублей за срыв срока завершения работ.

ОАО "РЖД" на 670 тыс. рублей за неосуществление обязанностей по ремонту фасадов зданий.

АО "ВНИГРИ" на 630 тыс. рублей за неосуществление обязанностей по ремонту, очистке, промывке фасадов здания.

ООО "Пионер" на 100 тыс. рублей за самовольное изменение фасадов здания и отсутствие знака адресации на здании

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Фото: ВКонтакте / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга; Piter.tv