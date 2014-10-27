За четыре дня "Недели чистоты" в Петербурге ГАТИ выявила нарушения на 166 адресах

Специалисты осмотрели 459 зданий и ограждений.

За четыре дня проведения "Недели чистоты" в Петербурге сотрудники Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) выявили нарушения в сфере благоустройства на 166 адресах. Об этом в четверг, 8 июля, сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко.

В ведомстве напомнили, что за неустранение самовольно нанесённых рисунков и надписей на фасаде здания предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Напомним, в понедельник, 5 июля, в Петербурге началась "Неделя чистоты". На протяжении недели специалисты ГАТИ проверят содержание фасадов нежилых зданий. Особое внимание будет уделяться самовольно нанесённым надписям и рисункам. "Неделя чистоты" пройдет в Адмиралтейском, Центральном, Петроградском, Василеостровском, Калининском, Красногвардейском, Невском, Фрунзенском и Кировском районах.

Фото: ВКонтакте / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга