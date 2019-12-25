ГАТИ выдала разрешение на проектирование Большого Смоленского моста

С 3 января по 11 января будет ограничено движение по Дальневосточному проспекту и улице Коллонтай.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордер для проведения проектно-изыскательских работ на Дальневосточном проспекте и улице Коллонтай по проектированию и строительству Большого Смоленского моста. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Основная часть работ будет проходить на проезжей части, поэтому работы проведут в новогодние праздники. С 3 января по 11 января будет ограничено движение по Дальневосточному проспекту (от Зольной улицы до Воркутинской улицы) и улице Коллонтай (от Дальневосточного проспекта до Нерчинской улицы).

Переправа появится в створе Большого Смоленского проспекта, далее через развязки соединится с проспектом Обуховской Обороны, Октябрьской набережной, выйдет к пересечению Дальневосточного проспекта с улицей Колонтай. Предполагается, что разводной шестиполосный мост будет протяженностью 483,5 метров. Строительство начнется в 2023 году. Завершить строительство планируется в 2028 году. Предварительная стоимость возведения новой переправы – в районе 15 млрд рублей.

Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Правительства Санкт-Петербурга